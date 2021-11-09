Вночі вдарить мороз до мінус 9°: прогноз погоди в Україні на середу, 10 листопада

Вдень синоптики прогнозують невелику хмарність.
У середу, 10 листопада, в Україні буде холодна, а вночі ще й морозна погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, у південній частині від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті до 11°.
У Києві 10 листопада буде також сухо. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 5° морозу, вдень 3-5° тепла.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
Читайте також:
- В Україні дорожчають книжки: які причини
- Ситуація з мігрантами загострилася: війська територіальної оборони Польщі опублікували світлини з кордону
- Провели на орбіті 199 днів: космонавти з екіпажу "Crew Dragon 2" успішно повернулися на Землю