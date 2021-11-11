Курс долара і євро на 12 листопада

Вартість долара становить 26,1 грн, а євро – 29,9 грн.
У п'ятницю, 12 листопада, долар здорожчає, а євро подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України. Ці ж курси валют діятимуть протягом найближчих вихідних - у суботу та неділю, 13 та 14 листопада.
Офіційні курси валют Нацбанку на 12 листопада:
- Долар США – 26,10 грн (плюс 5 коп.).
- Євро – 29,91 грн (мінус 20 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 11 листопада:
- Долар США – 26,05/26,20 грн.
- Євро – 29,90/30,20 грн.
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