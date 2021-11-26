В Херсонской области ученик терроризировал одноклассников: вмешалась полиция

Полиция составила протокол на одного из родителей 11-летнего мальчика.

В одной из школ пгт Большая Лепетиха в полицию поступило заявление от женщины, что в школе обижают ее сына.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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Сотрудники ювенальной превенции провели проверку по факту возможного буллинга в учебном заведении.

Выяснилось, что 11-летний парень систематически унижал одноклассника, выражался нецензурной бранью, толкался и унижал. Также во время беседы с детьми на булера пожаловался еще один учащийся этого класса.

Сам обидчик объяснил, что он первым не вступал в конфликты, а дети якобы его провоцировали. Полиция составила протокол на одного из родителей 11-летнего мальчика.

Напомним, что в Житомире мать 6-летнего мальчика обвиняет воспитательницу в применении силы. Педагог все отрицает. А в садике говорят: у нее безупречная репутация.

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