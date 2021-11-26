Самолет с главой МИД Швейцарии совершил аварийную посадку в Москве

Глава МИД Швецарии планировал в субботу встречу со своим китайским коллегой.

Самолет с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом на борту, направлявшемся в Китай, неожиданно приземлился в Москве.

Об этом сообщает издание Tribune de Genève.

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По данным МИД Швейцарии, причина – техническая проблема. В Москве проверяют, возможно ли продолжение поездки в Китай.

"Вскоре после запланированной остановки на дозаправке в Новосибирске, самолет Федерального совета, направлявшийся в Китай, был вынужден вернуться в этот город из-за технических проблем", — сообщили в министерстве иностранных дел Швейцарии.

В издании напоминают, что в субботу Игнацио Кассис должен встретиться со своим китайским коллегой Ван И, с которым он хочет обсудить двусторонние отношения, текущие международные события и права человека в рамках стратегического диалога. Стратегический диалог между двумя странами на уровне министров иностранных дел существует с 2017 года.

Напомним, недавно внутренний рейс в Испании совершил срочную посадку из-за возможного минирования. На борту самолета находились 105 пассажиров и 6 членов экипажа.