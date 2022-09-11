Чергова впевнена перемога: "Дніпро-1" наблизився до лідера УПЛ

У неділю, 11 вересня, в рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Дніпро-1" приймав харківський "Металіст 1925".

"Дніпро-1" у домашьному матчі УПЛ впевнено здолав "Металіст 1925". Матч завершився з рахунком 3:0 .

Команди утримували безгольовий рахунок до середини другого тайму, аж поки на 62-й хвилині Володимир Адамюк не вивів господарів уперед.

Вже за чотири хвилини Артем Довбик подвоїв перевагу дніпрян. Наприкінці гри Артем Громов довів рахунок до розгромного.

"Дніпро-1" перебуває на другому місці турнірної таблиці УПЛ з 9 очками. "Металіст 1925" посідає 8-му позицію з 5 балами в активі. Лідером УПЛ залишається Шахтар (10 очок), щоправда, у "Дніпра-1" ще є матч в запасі.

У наступному турі команда Олександра Кучера відправиться у гості до "Львова", а харків'яни прийматимуть ковалівський "Колос".

Читайте також:

"Шахтар" у компенсований час вирвав перемогу над "Чорноморцем" та очолив УПЛ (відео)

360 хвилин без голів: "Кривбас" зазнав чергової невдачі в УПЛ

"Динамо" опустилося на останнє місце: "Зоря" несподівано програла аутсайдеру УПЛ