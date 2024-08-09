Платформа «Навчання і Технології» отримала відзнаку «Вибір споживача 2023»

«Всеукраїнський галузево-аналітичний центр» оприлюднив список топ 100 компаній, яких споживачі обрали як кращих постачальників товарів та послуг у своїй галузі.

Цьогоріч компанія “Навчання і Технології” увійшла до реєстру кращих постачальників товарів та послуг та отримала відзнаку «Вибір споживача 2023». На знак вдячності платформа “НІТ” оголосила, що готова безкоштовно підключити до платформи перші 100 шкіл, що подадуть заявку на реєстрацію найближчим часом.

Про платформу НІТ

На сьогоднішній день платформа “Навчання і Технології” надає широкий функціонал для проведення інтерактивного/дистанційного навчання у школах: від відеокомунікації та чатів до ведення електронних документів (електронний журнал/щоденник тощо).

Завдяки постійному вдосконаленню та розширенню можливостей платформа вже здобула популярність серед користувачів у 8 областях України та чотирьох країнах світу: на сьогодні це понад 350 000 освітян, учнів та батьків у понад 200 навчальних закладах.

Як зазначено вище, наразі платформа НІТ надає безкоштовний доступ для нових навчальних закладів. Таким чином протягом одного навчального року педагоги, адміністрації та учні можуть оцінити переваги платформи для подальшого використання. А кваліфікована команда допоможе успішно впровадити інструменти протягом всього навчального року, проводячи навчання для користувачів та надаючи технічну підтримку навчальним закладам.

Зареєструватися можна на сайті НІТ (Навчання і Технології), або ж надіславши запит на приєднання за номером телефону +380 67 0 999 444 у будь-яких месенджерах.

Всеукраїнські онлайн-олімпіади

Крім загального функціоналу для навчального процесу “Навчання і Технології” організовує Всеукраїнські онлайн-олімпіади “Квести і Тести” (також відомі як “КІТ”) для школярів, де переможці олімпіад мають змогу витрати 50 000, 20 000 та 10 000 грн.

За 2023 рік компанія організувала вже 3 олімпіади, де понад 11 200 учасників позмагались за сумарний призовий фонд у розмірі 1 440 000 грн.

За словами засновника “НІТ” Юрія Каміновського, олімпіади плануються й цьогоріч. Вже найближчим часом буде оголошено про початок реєстрації. Дізнатися про змагання можна слідкуючи за оновленнями на сайті або у соціальних мережах платформи НІТ.