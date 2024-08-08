На границе с Беларусью раздались взрывы: что известно

В приграничной полосе с Беларусью на севере Ровенской области раздались взрывы, спровоцированные гражданским, который проигнорировал предупреждение о минах.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

По его словам, мужчина двигался в направлении границы с Беларусью. Он пострадал в результате взрывов, но его жизнь вне опасности.

Также читайте Есть ли угроза со стороны Беларуси: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

Александр Коваль напомнил, что находиться в приграничной полосе можно только после получения соответствующего разрешения пограничной службы.

“На границе действуют режимные ограничения. Пребывание там гражданских запрещено. При этом оно опасно, ведь постоянно происходит укрепление границы, в том числе путем минирования", — написал он.

Напомним, ранее на аэродроме "Барановичи" в Беларуси был поднят в воздух истребитель для перехвата российского беспилотника Shahed-136/131.

Четыре "Шахеды" сбили, а один - улетел в Беларусь

Читайте также: