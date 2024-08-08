На границе с Беларусью раздались взрывы: что известно

Гражданский мужчина проигнорировал предупреждение о заминированной территории.
В приграничной полосе с Беларусью на севере Ровенской области раздались взрывы, спровоцированные гражданским, который проигнорировал предупреждение о минах.
Об этом в четверг, 8 августа, сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.
По его словам, мужчина двигался в направлении границы с Беларусью. Он пострадал в результате взрывов, но его жизнь вне опасности.
Александр Коваль напомнил, что находиться в приграничной полосе можно только после получения соответствующего разрешения пограничной службы.
“На границе действуют режимные ограничения. Пребывание там гражданских запрещено. При этом оно опасно, ведь постоянно происходит укрепление границы, в том числе путем минирования", — написал он.
Напомним, ранее на аэродроме "Барановичи" в Беларуси был поднят в воздух истребитель для перехвата российского беспилотника Shahed-136/131.
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