В Киевской области раздались взрывы: работает ПВО

Часть Украины охватила воздушная тревога.
Идет угроза ударных БПЛА для Киева и других территориальных единиц.
В Киевской области, неподалеку от столицы, уже работают силы и средства ПВО!
Находитесь в укрытиях. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
Об этом заявил Сергей Попко, начальник КМВА.
Напомним, что ранее руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут раскрыл объемы производства украинских ракет.
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