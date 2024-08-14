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В Киевской области раздались взрывы: работает ПВО

В Киевской области раздались взрывы: работает ПВО

Находитесь в укрытиях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Часть Украины охватила воздушная тревога.

Идет угроза ударных БПЛА для Киева и других территориальных единиц.

В Киевской области, неподалеку от столицы, уже работают силы и средства ПВО!

Находитесь в укрытиях. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Об этом заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут раскрыл объемы производства украинских ракет.

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