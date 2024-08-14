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На Київщині пролунали вибухи: працює ППО

Частину України охопила повітряна тривога.

Триває загроза ударних БпЛА для Києва та інших територіальних одиниць. 

В Київській області, неподалік столиці вже працюють сили та засоби ППО!

Перебувайте в укриттях. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Про це заявив Сергій Попко, начальник КМВА. 

Нагадаємо, що раніше керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розкрив обсяги виробництва українських ракет.

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