На Київщині пролунали вибухи: працює ППО

Частину України охопила повітряна тривога.
Триває загроза ударних БпЛА для Києва та інших територіальних одиниць.
В Київській області, неподалік столиці вже працюють сили та засоби ППО!
Перебувайте в укриттях. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Про це заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що раніше керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розкрив обсяги виробництва українських ракет.
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