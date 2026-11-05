Чому рибу краще чистити не ножем: кулінарний секрет від шефа

Як почистити рибу

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Чищення риби від луски зазвичай асоціюється з безладом на кухні, розлітанням дрібних лусочок у різні боки та пошуком спеціальних інструментів.

Відомий іспанський шеф-кухар і володар зірок Мішлен Анхель Леон (Ángel León), відомий своєю пристрастю до морської кулінарії, поділився геніальним і водночас надзвичайно простим лайфгаком, який кардинально змінює підхід до цього процесу. Замість звичного ножа він рекомендує використовувати звичайну кухонну терку.

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Так чистять рибу моряки

Цей трюк шеф-кухар перейняв не з кулінарних академій, а під час однієї зі своїх морських подорожей від звичайного рибалки. Коли виникла потреба почистити рибу в польових умовах без спеціального скребка, рибалка запропонував альтернативу, яка виявилася набагато ефективнішою за традиційне використання тильного боку леза ножа.

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Як почистити рибу за допомогою терки: головний секрет

Суть методу полягає у використанні звичайної кухонної терки, яку зазвичай застосовують для сиру чи овочів.

Найважливіший нюанс — потрібно використовувати найгрубішу сторону терки, яка має найбільші отвори. Завдяки такій текстурі поверхні луска знімається швидко, рівномірно і контрольовано, а процес нагадує роботу професійного кухонного приладдя.

Як застосувати лайфгак на практиці

Покладіть рибу на облугову дошку або стійку поверхню поблизу мийки, щоб уникнути зайвого бруду. Візьміть терку стороною з великими отворами і плавно проводьте нею по шкірі риби в напрямку від хвоста до голови, тобто всупереч росту луски. Зберігайте помірний і рівномірний тиск, щоб луска легко відходила, не пошкоджуючи ніжне м’якоть риби. Обробіть рибу з обох боків, перевірте якість очищення та ретельно промийте її холодною водою, щоб змити залишки лусочок.

Цей простий побутовий трюк доводить, що для ідеального результату на кухні зовсім не обов’язково купувати дорогі спеціалізовані гаджети — іноді найкращі рішення ховаються у досвіді людей, які роками працюють із продуктами щодня.

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