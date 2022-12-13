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Куда поставить генератор, если на улице идет снег или дождь

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
315
Время на прочтение
1 мин
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Куда поставить генератор, если на улице идет снег или дождь

Генератор в дождливую погоду

Что делать с генератором, если дождь на улице или идет снег

Согласно правилам эксплуатации генераторы можно устанавливать только на открытом воздухе, то есть на улице. А если идет дождь, что делать в таком случае, разъяснили в МВД Украины.

  • Самое главное – ни в коем случае не заносить генератор в помещение. Даже если на улице обильные осадки, нельзя переносить генератор на балкон, в подъезд, магазин или кафе. Во время работы генератора выделяются токсичные вещества, которые приводят к смерти.
  • Во время дождя генератор должен оставаться на улице. Заранее позаботьтесь о том, чтобы он был расположен под специальным навесом, который защищал бы его от осадков и подтоплений. Желательно приобрести специальный контейнер, который будет дополнительно защищать прибор.
  • Однако обязательно к спрятанному в контейнере генератору должен быть доступ чистого воздуха.
  • В контейнере следует предусмотреть систему вывода выхлопных газов.
  • Генератор не должен перегреваться.

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Дата публикации
Просмотры
315
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