Куда поставить генератор, если на улице идет снег или дождь

Что делать с генератором, если дождь на улице или идет снег

Согласно правилам эксплуатации генераторы можно устанавливать только на открытом воздухе, то есть на улице. А если идет дождь, что делать в таком случае, разъяснили в МВД Украины.

Самое главное – ни в коем случае не заносить генератор в помещение. Даже если на улице обильные осадки, нельзя переносить генератор на балкон, в подъезд, магазин или кафе. Во время работы генератора выделяются токсичные вещества, которые приводят к смерти.

Во время дождя генератор должен оставаться на улице. Заранее позаботьтесь о том, чтобы он был расположен под специальным навесом, который защищал бы его от осадков и подтоплений. Желательно приобрести специальный контейнер, который будет дополнительно защищать прибор.

Однако обязательно к спрятанному в контейнере генератору должен быть доступ чистого воздуха.

В контейнере следует предусмотреть систему вывода выхлопных газов.

Генератор не должен перегреваться.

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