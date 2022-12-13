Куди поставити генератор, якщо на вулиці іде сніг чи дощ

Що робити з генератором, якщо на вулиці дощить чи іде сніг.

Згідно з правилами експлуатації, генератори можна встановлювати лише на відкритому повітрі, тобто на вулиці. А якщо іде дощ, що робити в такому разі, роз'яснили в МВС України.

Найголовніше — в жодному разі не заносити генератор до приміщення. Навіть якщо на вулиці рясні опади, не можна переносити генератор на балкон, до під'їзду, магазина чи кав’ярні. Під час його роботи виділяються токсичні речовини, які призводять до смерті.

Під час дощу генератор повинний залишатися на вулиці. Заздалегідь подбайте про те, щоб він був розташований під спеціальним навісом, який би захищав його від опадів та підтоплень. Бажано придбати спеціальний контейнер, який додатково захищатиме прилад.

Однак обов'язково до захованого генератора повинний бути доступ чистого повітря.

У контейнері потрібно передбачати систему виведення вихлопних газів.

Генератор не повинен перегріватися.

Читайте також: