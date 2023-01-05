Марсохід Curiosity виявив дорогоцінний камінь на Марсі

Учені з Університету штату Аризона провели аналіз даних марсоходу Curiosity та особливо знімків поверхні Марса, які він зробив під час своєї подорожі.

Учені з Університету штату Аризона, США, проаналізували дані, які надіслав на Землю марсохід Curiosity, що працює на Марсі від 2012 року. З'ясувалося, що космічний апарат виявив на Червоній планеті опал, який є дорогоцінним каменем на Землі. Але на Марсі він може стати важливим джерелом отримання води майбутніми підкорювачами планети.

Про це пише New Atlas.

Спеціалісти провели аналіз даних марсоходу Curiosity та особливо знімків поверхні Марса, які він зробив під час своєї подорожі. На цих зображеннях учені виявили світліші камені, які перебували поряд із розломами на поверхні Марса, які перетинають всю планету. Також учені проаналізували зразки цих каменів, які зібрав марсохід, тобто дані про ці зразки, які надіслав космічний апарат, і дійшли висновку, що цим камінням є саме опал.

Також учені з'ясували, що такі поклади знаходяться у різних місцях біля розломів на поверхні, що їх досліджував марсохід. Водночас учені з'ясували, що ці райони дуже багаті на поклади опала, що їх дуже здивувало.

Опал, який являє собою мінералоїд (тверда речовина, яка утворюється, як і мінерали) формується, коли вода вивітрює багаті кремнеземом породи. Унаслідок чого з'являється розчин, що осідає в тріщинах гірських порід.

Нагадаємо, дослідники з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

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