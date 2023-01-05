Марсоход Curiosity обнаружил драгоценный камень на Марсе

Ученые из Университета штата Аризона провели анализ данных марсохода Curiosity и особенно снимков поверхности Марса, сделанных им во время своего путешествия.

Ученые из Университета штата Аризона, США, проанализировали данные, присланные на Землю марсоходом Curiosity, работающим на Марсе с 2012 года. Выяснилось, что космический аппарат обнаружил на Красной планете опал, являющийся драгоценным камнем на Земле. Но на Марсе он может стать важным источником получения воды будущими покорителями планеты.

Об этом пишет New Atlas.

Специалисты провели анализ данных марсохода Curiosity и особенно снимков поверхности Марса, сделанных им во время своего путешествия. На этих изображениях ученые обнаружили более светлые камни, которые находились рядом с разломами на поверхности Марса, пересекающими всю планету. Также ученые проанализировали образцы этих камней, которые собрал марсоход, то есть данные об этих образцах, присланных космическим аппаратом, и пришли к выводу, что этими камнями являются именно опал.

Также ученые выяснили, что такие залежи находятся в разных местах у разломов на поверхности, которые исследовал марсоход. В то же время ученые выяснили, что эти районы очень богаты залежами опавшими, что их очень удивило.

Опал, который представляет собой минералоид (твердое вещество, которое образуется, как и минералы), формируется, когда вода выветривает богатые кремнеземом породы. В результате чего появляется раствор, оседающий в трещинах горных пород.

Напомним, исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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