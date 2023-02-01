Стало відомо, скільки танків Leopard 2 Іспанія планує передати Україні в рамках перших поставок

Україна може отримати від чотирьох до шести відремонтованих танків Leopard 2A4 від Іспанії в рамках першого постачання.

Про це пише видання El País.

"Від чотирьох до шести Leopard 2A4. Саме стільки танків Іспанія планує поставити Україні", - пише ЗМІ з посиланням на джерела в уряді.

Зазначається, що наразі Міністерство оборони країни веде переговори з промисловістю щодо термінового відновлення танків.

Остаточна цифра залежатиме від стану 53 танків, які протягом десятиліття зберігаються в групі матеріально-технічного забезпечення № 41 у Сарагосі.

Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес запевнила, що танки Leopard, які Іспанія направить в Україну за рішенням інших західних союзників, прибудуть "до весни".

Танки для України

Німеччина ухвалила рішення про те, що передасть Україні 14 танків Leopard 2 власного виробництва зі складу Бундесверу. Окрім цього, Берлін дозволив іншим країнам відправляти ці танки до України.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у першій хвилі допомоги Україна отримає 120-140 західних танків. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

Норвегія може передати Україні бойові танки Leopard 2 вже у кінці березня, проте точна їх кількість наразі не відома.

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