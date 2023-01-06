США запровадили санкції проти постачальників іранських дронів, якими Росія атакує Україну

Міністерство фінансів США 6 січня запровадили санкції проти постачальників іранських БПЛА, які використовувалися для атаки на цивільні об'єкти в України.

Про це йдеться на сайті фінінсового відомства.

"У результаті сьогоднішньої дії все майно та інтереси у власності фізичних та юридичних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні або під контролем осіб США, мають бути заблоковані та повідомлені в Мінфін. Крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, 50 або більше відсотками однієї чи кількох заблокованих осіб. Санкції загалом забороняють будь-які операції осіб із США або в межах Сполучених Штатів, які стосуються будь-якої власності чи інтересів у власності заблокованих або визначених осіб", - сказано у повідомленні.

США запровадили фінансові обмеження проти таких осіб:

голова ради директорів QAI Сейєд Ходжатолла Горейши, який відповідав за ведення переговорів щодо угоди Ірану з Росією про постачання іранських БПЛА;

керівний директор QAI Гасем Дамавандян, який, ймовірно, сприяв постачанню БПЛА іранським військовим службам на додаток до підготовки російського персоналу;

основний член Ради директорів QAI Хамідреза Шаріфі-Техрані, який брав участь у постачанні БПЛА та супутнього обладнання іранським військовим службам;

члени Ради директорів QAI Реза Хакі, Маджид Реза Ніязі-Ангілі та Валі Арланізаде.

"Ми продовжуватимемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб позбавити Путіна зброї, яку він використовує для ведення своєї варварської та неспровокованої війни проти України. Сполучені Штати будуть діяти швидко проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують іранські програми створення БПЛА і балістичних ракет, і будуть рішуче підтримувати народ України", — заявила міністерка фінансів Джанет Л. Єллен.

Нагадаємо, у Білому домі занепокоєні, бо поглиблена співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США.

США виділили рекордний пакет допомоги Україні: що він містить

Читайте також: