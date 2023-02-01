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Вицеспикер немецкого Бундестага прибыла в Киев

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
538
Время на прочтение
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Вицеспикер немецкого Бундестага прибыла в Киев

Twitter/Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt)

В столицу прибыла представительница Бундестага Германии.

Вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт прибыла в Киев, чтобы ознакомиться с гуманитарной ситуацией в Украине.

Об этом она сообщила в твиттере.

"Киев. Я приехала сюда сегодня ночным поездом. Украинцы защищают свою страну и нашу общую свободу. Я восхищаюсь их мужеством. В ближайшие дни я хотел бы составить представление об восстановлении, гуманитарной ситуации и тяжелых буднях на местах", — написала Геринг-Экардт.

Напомним, 25 января Германия наконец-то разблокировала поставки Украине своих танков Leopard и дала разрешение третьим странам на их реэкспорт.

Почему Германия так долго тянула с этим решением? Когда будет авиация? Применит ли Путин ядерное оружие? Но в конце концов станет ли Украина членом НАТО? Об этом ТСН.ua расспросил у руководителя оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

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Дата публикации
Просмотры
538
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