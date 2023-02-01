Украина получит средства с продажи "Челси" Абрамовичем: названа сумма

Деньги будут перечислены в благотворительный фонд для пострадавших от войны в Украине.

Правительство Великобритании близко к принятию решения о выделении Украине 2,6 млрд евро (2,3 млрд фунтов стерлингов) с продажи российским бизнесменом Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси".

Об этом сообщает The Telegraph.

Деньги передадут в благотворительный фонд для пострадавших от войны в Украине, в частности, на гуманитарную помощь, медицинское оборудование и другие нужды.

Руководителем нового фонда станет бывший исполнительный директор UNICEF в Великобритании Майк Пенроуз.

Британские власти завершают подготовку всех необходимых документов для передачи денег, но также нужно одобрение Европейского Союза, ведь Абрамович находится под санкциями в ЕС.

Отмечается, что сумма в 2,6 млрд евро станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований пострадавшим от войны в истории.

Напомним, в конце мая 2022 года Абрамович был вынужден продать лондонский клуб под давлением санкций, введенных британским правительством из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины.

Права на собственность клубом перешли консорциуму Clearlake Consortium, который возглавляет американский миллиардер Тогда Боэли.

Напомним, в январе 2023 года "Челси" за 70 миллионов евро приобрел украинского вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика. Еще 30 миллионов евро "горняки" могут получить в качестве бонусов.

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