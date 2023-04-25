ДТЭК заявляет об усилении медиа-атак на энергетические компании

Энергетические компании призвали СМИ не распространять ложную и непроверенную информацию о работе энергетиков во время войны.

Об этом написал генеральный директор "Д.Трейдинг" Дмитрий Маляр.

«Сегодня компания ДТЭК испытала спланированную медиа-атаки, которых не было с начала войны. Технология такова: публикуется авторская колонка со сложным изложением противоречивых субъективных фактов, перемежающихся с рыночной терминологией. Выводы автора статьи и приведенные тезисы непонятны для большинства читателей. Но важно другое – содержание имеет второстепенное значение, потому что используется яркий заголовок. При этом нигде не говорится, что это субъективное мнение автора блога, а не журналистский материал издания», — сказал он.

Маляр отметил, что ДТЭК – важная на рынке компания, и хотя она существенно меньше, чем государственный сектор в энергетике, но всегда была мишенью лоббистов и медиакиллеров. Во многом у них до сих пор есть возможность атаковать энергокомпании, потому что рынок электроэнергии все еще не либерализирован до конца.

«ДТЭК работает на рынке электроэнергии, выполняя требования законодательства, в частности Правил рынка, согласно которым все продажи электроэнергии должны быть обеспечены топливом: на складах ТЭС хранится запас угля на более 50 дней работы, превышающий все установленные нормативы. Все оборудование, не пострадавшее от обстрелов или оперативно восстановленное, готово к производству электроэнергии. Компания не нуждается в закупке каких-либо дополнительных объемов электроэнергии извне для выполнения своих обязательств», — прокомментировал он приведенные в статье тезисы.

Маляр подчеркнул, что после окончания зимы испытания энергетиков не закончились, а ракетные атаки сменились информационными.