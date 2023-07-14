Кабмін призначив нового керівника Національної поліції

Генерал поліції Іван Вигівський від 20 січня 2023 року тимчасово виконував обов'язки голови Нацполіції.

У п'ятницю, 14 липня, Кабінет міністрів призначив головою Національної поліції Івана Вигівського.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

Від 20 січня 2023 року Іван Вигівський був тимчасовим виконувачем обов'язків голови Нацполіції замість Ігоря Клименка, який очолив МВС України після загибелі Дениса Монастирського в катастрофі гелікоптера у Броварах.

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До свого призначення на посаду керівника Національної поліції від серпня 2021 року Вигівський очолював Головне управління Національної поліції у місті Києві.

43-річний генерал поліції 3-го рангу Іван Вигівський працює в органах внутрішніх справ від 1999 року. Починав роботу на посаді слідчого Очаківського міськрайонного відділу управління МВС в Миколаївській області. У 2020-21 роках очолював ГУ НПУ в Полтавській області.

Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський призначив новим командувачем Нацгвардії бойового офіцера, Героя України полковника Олександра Півненка.

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