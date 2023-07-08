Зеленський призначив бойового офіцера командувачем Нацгвардії

У суботу, 8 липня, президент України Володимир Зеленський призначив новим командувачем Нацгвардії бойового офіцера, Героя України полковника Олександра Півненка.

Про це він повідомив у Львові, де перебуває після повернення з Туреччини разом із командирами "Азова".

"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України", - сказав Володимир Зеленський.

Президент побажав новому командувачу Нацгвардії "звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги".

Відомо, що Півненко був офіцером загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом 1-шої бригади оперативного призначення НГУ, а також очолював 3-тю бригаду оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана.

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У березні 2023 року президент Зеленський своїм указом присвоїв звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” полковнику Олександру Півненку "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, 8 липня до Львова приїхали президент України Володимир Зеленський та командири захисників "Азовсталі" - Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Вони зустрілися із жителями міста на проспекті Свободи, біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

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