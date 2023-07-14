Кабмин назначил нового руководителя Национальной полиции

Генерал полиции Иван Выгивский от 20 января 2023 года временно исполнял обязанности главы Нацполиции.

В пятницу, 14 июля, Кабинет министров назначил главой Национальной полиции Ивана Выгивского.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

С 20 января 2023 года Иван Выгивский был временным исполняющим обязанности главы Нацполиции вместо Игоря Клименко, возглавившего МВД Украины после гибели Дениса Монастырского в катастрофе вертолета в Броварах.

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До своего назначения на должность руководителя Национальной полиции с августа 2021 года Выгивский возглавлял Главное управление Национальной полиции в Киеве.

43-летний генерал полиции 3-го ранга Иван Выгивский работает в органах внутренних дел с 1999 года. Начинал работу в должности следователя Очаковского горрайонного отдела управления МВД в Николаевской области. В 2020-21 годах возглавлял ГУ НПУ в Полтавской области.

Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Нацгвардией боевого офицера, Героя Украины полковника Александра Пивненко.

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