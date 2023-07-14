Отец-защитник довел до слез учительницу сына: что произошло

Мужчина рассказал, как довел до слез учительницу своего сына-школьника.

В Reddit 36-летний отец поделился, что ему позвонили из школы и сказали, что ему нужно прийти и забрать сына, потому что он потерял сознание во время урока.

По словам мужчины, мальчик уже несколько раз терял сознание в школе и он знал, что нужно делать, когда он начинает чувствовать слабость.

Когда отец прибыл в школу, у его сына на лбу был пакет со льдом. Медсестра объяснила, что он ударился головой во время падения. Позже сын сказал отцу, что пытался сказать учительнице, что чувствует, что вот-вот потеряет сознание, но она ему не поверила. Позже она заставила его участвовать в мероприятии, где приходилось стоять до конца урока.

"Потом его класс выполнял задачу, которая требовала стоять практически до конца урока, прежде чем занятие началось, мой сын снова сказал этой учительнице, что чувствует, что вот-вот потеряет сознание, и спросил, может ли он сидеть на занятии. Преподавательница в ответ накричала на него, заявив, что он просто ленивый и оправдывается", — написал он.

"Друг моего сына забеспокоился, поэтому рассказал об этом учительнице, которая потом начала кричать на него, обвиняя их обоих в том, что они пытаются уйти с урока. Не прошло и минуты, как мой сын потерял сознание, и, по словам его друга, и нескольких других одноклассников, она выглядела очень шокированно, будто она не игнорировала его попытки рассказать ей, что он чувствовал в течение последних пяти минут", — добавил мужчина.

Затем отец объяснил, что в следующий понедельник он договорился о встрече с директором и накричал на учительницу.

"После того, как я объяснил, что произошло, он позвал учительницу моего сына, которая потом попыталась отрицать тот факт, что он когда-нибудь говорил ей что-то, и что он случайно потерял сознание", — объяснил он. "До этого момента я был злой, я начал кричать на нее, вопя о том, как мой сын мог пострадать. Я был так зол, что даже не заметил, что она начала плакать. В этот момент директор попросил меня уйти".

Пользователь сказал, что некоторые люди в его жизни считают, что он был прав, а другие уверены, что он зашел слишком далеко. Такого же мнения были и читатели поста.

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