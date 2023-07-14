Батько-захисник довів до сліз учительку сина: що сталося

Чоловік розповів, як довів до сліз учительку свого сина-школяра.

У Reddit 36-річний батько поділився, що йому зателефонували зі школи та сказали, що йому потрібно прийти і забрати сина, тому що він знепритомнів під час уроку.

За словами чоловіка, хлопчик уже декілька разів непритомнів у школі і він знав, що потрібно робити, коли він починає відчувати слабкість.

Коли батько прибув до школи, у його сина на лобі був пакет із льодом. Медсестра пояснила, що він ударився головою під час падіння. Пізніше син сказав батькові, що намагався сказати вчительці, що відчуває, що ось-ось знепритомніє, але вона йому не повірила. Пізніше вона змусила його брати участь у заході, де доводилося стояти до кінця уроку.

"Потім його клас виконував завдання, яке вимагало стояти практично до кінця уроку, перш ніж заняття почалося, мій син знову сказав цій вчительці, що відчуває, що ось-ось знепритомніє, і запитав, чи може він сидіти на занятті. Викладачка у відповідь накричала на нього, заявивши, що він просто лінивий і виправдовується", - написав він.

"Друг мого сина занепокоївся, тому розповів про це вчительці, яка потім почала кричати на нього, звинувачуючи їх обох у тому, що вони намагаються піти з уроку. Не минуло й хвилини, як мій син знепритомнів, і, за словами його друга, і декількох інших однокласників, вона мала дуже шокований вигляд, ніби вона не ігнорувала його спроби розповісти їй, що він відчував протягом останніх п'яти хвилин", - додав чоловік.

Потім батько пояснив, що наступного понеділка він домовився про зустріч із директором і накричав на вчительку.

"Після того, як я пояснив, що сталося, він покликав вчительку мого сина, яка потім спробувала заперечувати той факт, що він коли-небудь казав їй щось, і що він випадково знепритомнів", — пояснив він. "До цього моменту я був злий, я почав кричати на неї, волаючи про те, як мій син міг постраждати. Я був такий злий, що навіть не помітив, що вона почала плакати. У цей момент директор попросив мене піти".

Користувач сказав, що деякі люди в його житті вважають, що він мав рацію, а інші переконані, що він зайшов занадто далеко. Такої ж думки були й читачі допису.

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