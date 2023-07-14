Модель теперь прикована к постели "с костями 70-летней женщины": что с ней произошло

Она почти не выходит из дома.

Женщина прошла путь от победы на конкурсах красоты до того, чтобы остаться прикованной к постели с бактериальной инфекцией.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

34-летняя Кирсти Хейсман принимала участие в конкурсах красоты "Мисс Великобритания" и "Мисс Лондон-Сити", прежде чем в 2015 году была коронована как "Мисс Хартфордшир".

Но через восемь лет она едва могла выйти из дома после того, как заболела болезнью Лайма. Диагноз врачи поставили спустя три года после появления первых симптомов.

Теперь она хочет повысить информированность об этом состоянии и побуждать других, страдающих загадочными симптомами, пройти тестирование. Болезнь Лайма – это бактериальная инфекция, которая передается человеку через инфицированные клещи. Ее симптомы – высокая температура, лихорадка, головная боль, боли в мышцах и суставах, а также усталость и упадок сил.

Женщина назвала свои симптомы болезни Лайма / Фото: SWNS

Кирсти сказала: "Если бы инфекция была диагностирована, она могла бы пройти через 28 дней с помощью антибиотиков. Теперь мое тело отключается, и мой муж должен брать меня, чтобы сходить в туалет и принять ванну. Раньше я тренировалась с высокой интенсивностью, я была у хорошей форме, а сейчас, когда я просыпаюсь, мое тело слабое и болит. Я молюсь, чтобы мне стало лучше, чтобы я могла ходить — я дважды выходила на улицу за последние шесть недель. Моя жизнь в постели. Этого можно было бы избежать, если бы они провели простой тест Лайма".

У Кирсти начались симптомы в 2015 году. Она начала страдать от усталости и боли в суставах, затем после посещения ревматолога у нее обнаружили заболевание соединительной ткани и прописали большую дозу стероидов.

Она почти не выходит из дома и постоянно лежит / Фото: SWNS

Состояние ее здоровья продолжало ухудшаться, и Кирсти говорит, что ее руки стали изуродованными, в результате чего у нее набухли суставы, и она не могла поднимать предметы.

Хотя анализы крови не выявили никаких проблем, врачи предположили, что она страдает аутоиммунным заболеванием.

После дальнейших анализов ей сказали, что длительное употребление стероидов повлекло за собой ухудшение состояния ее костей, а ревматолог сказал ей, что у нее "кости 70-летнего человека".

Она продолжала принимать стероиды и теперь изо всех сил пытается бросить их.

Кирсти Хейсман / Фото: SWNS

В январе в 2023 году знакомый предположил, что она может страдать болезнью Лайма, и Кирсти начала исследовать это заболевание. В феврале она организовала поездку в Мексику для анализа крови и была шокирована результатами.

После возвращения в Великобританию Кирсти прописали три разных антибиотика 12-месячным курсом. Но она все еще надеется найти врачей, которые разбираются в ее состоянии и смогут помочь.

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