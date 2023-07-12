Язык курильщика стал зеленым и волосатым - фото

Американец обратился с проблемой к медикам.

Язык мужчины из Огайо стал зеленым и волосатым из-за предполагаемой реакции на курение сигарет во время приема антибиотиков.

Исследование, подробно описывающее этот случай, было опубликовано в New England Journal of Medicine.

64-летний американец, сообщивший об употреблении табака, обратился в клинику первичной медико-санитарной помощи с двухнедельным анамнезом изменения цвета языка.

Приблизительно за 21 день до обращения он прошел курс антибионтиков, когда лечил периодонтальную инфекцию.

Его язык имел удлиненные нитевидные сосочки и зеленый оттенок. Ему поставили диагноз волосатый язык – доброкачественное заболевание, при котором происходит удлинение и обесцвечивание нитевидных сосочков на поверхности языка.

Зеленый волосатый язык / Фото: New England Journal of Medicine

Сообщается, что среди факторов риска курение, обезвоживание, плохая гигиена полости рта и использование противомикробных препаратов. Хотя изменение цвета языка часто бывает черным, возможно изменение на коричневый, желтый или зеленый цвета.

Медики порекомендовали пациенту осторожно очищать поверхность языка зубной щеткой четыре раза в день, а также бросить курить.

Через пол года внешний вид языка вернулся в норму, несмотря на то, что пациент продолжал курить.

Напомним, во Львове медики вытащили из глаза девушки 14-сантиметрового гельминта. Она два года не обращалась к медикам.

Читайте также: