Язык курильщика стал зеленым и волосатым - фото

Американец обратился с проблемой к медикам.
Язык мужчины из Огайо стал зеленым и волосатым из-за предполагаемой реакции на курение сигарет во время приема антибиотиков.
Исследование, подробно описывающее этот случай, было опубликовано в New England Journal of Medicine.
64-летний американец, сообщивший об употреблении табака, обратился в клинику первичной медико-санитарной помощи с двухнедельным анамнезом изменения цвета языка.
Приблизительно за 21 день до обращения он прошел курс антибионтиков, когда лечил периодонтальную инфекцию.
Его язык имел удлиненные нитевидные сосочки и зеленый оттенок. Ему поставили диагноз волосатый язык – доброкачественное заболевание, при котором происходит удлинение и обесцвечивание нитевидных сосочков на поверхности языка.
Сообщается, что среди факторов риска курение, обезвоживание, плохая гигиена полости рта и использование противомикробных препаратов. Хотя изменение цвета языка часто бывает черным, возможно изменение на коричневый, желтый или зеленый цвета.
Медики порекомендовали пациенту осторожно очищать поверхность языка зубной щеткой четыре раза в день, а также бросить курить.
Через пол года внешний вид языка вернулся в норму, несмотря на то, что пациент продолжал курить.
Напомним, во Львове медики вытащили из глаза девушки 14-сантиметрового гельминта. Она два года не обращалась к медикам.
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