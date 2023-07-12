Когда совсем ничего не хочется делать: как бороться с ленью

Наверное, каждый из нас чувствовал лень и апатию, когда ничего не хочется делать, с утра трудно просыпаться, что-то важное постоянно откладывается на потом. Психологи утверждают, что такое состояние имеет свои причины, а лень – это уже просьба нашего организма об отдыхе. Почему возникает желание ничего не делать и как это преодолеть - читайте дальше.

Причины лени

Чувствовать, что ничего не хочется – это нормально. Ведь таким образом организм подает нам сигналы об усталости и перегрузках. Вот список того, что может вызвать состояния незаинтересованности в любой деятельности.

Стресс и усталость. Из-за стрессовых ситуаций и постоянного недосыпания исчезает мотивация к чему-либо. Неопределенные цели. Без конкретной цели тяжело начать что-либо делать. Когда мы не знаем, чего хотим, вообще ничего не делаем. Отсутствие энергии. Занятость разными делами одновременно отнимает большое количество сил, истощая нас. Низкая самодисциплина. Отсутствие самоконтроля и дисциплины могут приводить к отложению дел на потом.

Если вы обнаружили у себя хотя бы одну из перечисленных причин, несколько приведенных советов вам обязательно помогут, когда совсем ничего не хочется.

Примите свое состояние апатии и лени

Обычно, когда ничего не хочется делать, это значит, что ваш организм требует времени на отдых и восстановление. Понимание себя, потребностей своего тела – ключ к решению проблемы. Вы не сможете эффективно действовать, выполнять свои повседневные обязанности и просто наслаждаться жизнью, если истощены. Позволяйте себе ничего не делать, по крайней мере, один раз в неделю. Выспитесь, просто полежите на диване, посмотрите любимый сериал.

Разберитесь со своим эмоциональным состоянием

Тревога, стресс, беспокойство, грусть, чувство безнадежности, страхи истощают больше, чем физические нагрузки. Эти негативные эмоции оказывают влияние на наше самочувствие и способность ясно мыслить. Попытайтесь понять, какие негативные эмоции вас сопровождают в течение дня или длительного времени, и обнаружите их источник. Что это может быть: новости, какие-то глобальные мировые процессы или изменения на работе? Следует уменьшить влияние источника негативных эмоций или совсем удалить его из своей жизни.

Сначала выполняйте несложную работу

Не пытайтесь делать все и сразу. Когда вы знаете, что придется делать что-то сложное или рутинное, только сама мысль об этом может вызвать стресс. Составьте список всего, что нужно сделать, размещая дела в порядке приоритетности. Сделайте сначала то, что требует немедленного разрешения, другие дела оставьте на потом. Начинайте с того, что у вас будет 15 минут. Сделанное дело придаст вам энтузиазма и вернет желание работать. Затем позвольте себе отдых.

Составьте личное расписание

Если отсутствует самодисциплина, вам трудно рассчитать свое время на выполнение повседневных обязанностей, то расписание пригодится. Нет необходимости четко расписывать свой график, просто рассчитайте свое время для того, чем вы будете заниматься каждый день.

Утренные ритуалы.

Приготовление еды.

Работа.

Домашние обязанности.

Встречи с родными и друзьями.

Хобби.

Отдых и сон.

Серьезно относитесь к своим потребностям

Если вы будете игнорировать свои желания, то можете плохо чувствовать себя и потеряете вкус к жизни. Возможно, вам хочется сделать себе выходной – делайте. Если хотите поесть чего-нибудь вкусненького, не отказывайте себе в этом. Когда вам хочется больше времени проводить с родными или друзьями – проводите. Удовлетворение своих желаний. ведь яркие эмоции повышают качество жизни.

Послушайте музыку, почитайте книгу, гуляйте на природе

Слушайте любимую музыку, читайте книги. Когда что-то делать не потому, что нужно, а для удовольствия, повышается уровень энергии, поднимается настроение. Также больше гуляйте на улице – гармония и красота природы успокаивает. Во время прогулки можно отдохнуть и набраться сил.

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