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У Тернопільській області стіна вбила жінку: фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Тернопільській області стіна вбила жінку: фото

Стіна впала на жінку / Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Медики кілька годин рятували потерпілу.

У Чортківському районі Тернопільської області стіна обвалилась на жінку. Потерпілу госпіталізували та намагались врятувати, проте вона померла. 

Про це повідомили в поліції Тернопільської області. 

За даними поліції, трагедія сталась у Монастириській громаді Тернопільської області. Там 53-річна жінка разом зі своїм чоловіком розбирали старе приміщення. Раптово обвалилась одна із стін. Потерпіла не встигла відскочити та опинилась під завалами. На жінку впала конструкція, вагою майже пів тонни. 

На Тернопільщині стіна вбила жінку / © ГУ Національної поліції в Тернопільській області
На Тернопільщині стіна вбила жінку / Фото: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Сусідка подружжя викликала медиків. Лікарі госпіталізували жінку до реанімації. За її життя боролись кілька годин, проте потерпіла померла. 

У поліції відкрили провадження за статтею 115 ККУ з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Тернопільській області "заможний європеєць" виманив у жінки 2 тисячі доларів. Він пообіцяв їй прислати дорогий подарунок, за який потрібно сплатити "митні збори". 

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Дата публікації
Перегляди
844
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