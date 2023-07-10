"Радянські і близько не стоять": які переваги БМП M2 Bradley на полі бою

Наприклад, одного разу екіпаж та десант Bradly залишилися цілі після прямого влучання ворожого "Граду" по машині.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про переваги американських бойових машин піхоти M2 Bradley на полі бою.

Маляр нагадала, що Міноборони США оголосило додатковий пакет допомоги України у сфері безпеки та оборони, в якому зокрема є бойові машини піхоти M2 Bradley.

Bradley забезпеченка 25-мм автоматичною гарматою Бушмастер з боєкомплектом у 900 набоїв, пусковою установкою TOW та 7,62-мм кулеметом. Бронебійний снаряд гармати здатен пробивати до 66 мм броні, чого достатньо для знищення БМП-1/2 з дистанції до 2 кілометрів.

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За словами заступниці міністра, першу партію машин Україна отримала взимку 2023 року.

"Основна задача БМП на полі бою – це вогнева підтримка та транспортування піхоти, з якими M2 Bradly справляється на відмінно. Ще один важливий фактор, що робить цю бойову машину насправді цінною для наших військових – захищеність", – каже Маляр.

Заступниця міністра розповіла про випадок, коли екіпаж та десант Bradly залишилися цілі після прямого влучання ракети "Граду" по машині.

Інший випадок, де Bradly підірвався на протитанковій міні та отримав пряме влучання протитанкового кумулятивного боєприпасу у башту. Екіпаж та десант не постраждали.

"Як зазначають українські захисники, радянські БМП за рівнем захисту навіть близько не стоять з американським аналогом", – передає їхні слова Маляр.