НАТО затвердило план оборони на випадок вторгнення Росії – Reuters

На тлі повномасштабного вторгнення РФ до України Альянс переглянув свою позицію і хоче мати всі необхідні плани задовго до того, як може спалахнути конфлікт із таким сильним противником, як Росія.

Учасники НАТО 10 липня досягли домовленості про регіональні плани, в яких детально описується, як Альянс реагуватиме на можливе російське вторгнення. Раніше затвердження цих планів блокувала Туреччина.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, НАТО протягом десятиліть не відчувало необхідності у великомасштабних планах оборони, оскільки вело невеликі війни в Афганістані та Іраку та не бачило реальної загрози з боку пострадянської Росії.

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Але на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України Альянс переглянув свою позицію і хоче мати всі необхідні плани задовго до того, як може спалахнути конфлікт із таким сильним противником, як Росія.

Примітно, що Туреччина блокувала затвердження цих планів через формулювання, що стосуються географічних місць, як-от Кіпр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі. Є інформація, що він прибуде до Литви в середу, 12 липня.

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