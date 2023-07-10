Україні обіцяли вступ до НАТО у 2008 році: Кулеба звернувся до уряду Німеччини

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав уряд Німеччини відмовитися від гальмування вступу України до НАТО.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю ARD Tagesthemen.

Він закликав уряд Німеччини не повторювати помилок колишньої канцлерки Ангели Меркель, яка у 2008 році виступила проти інтеграції України в НАТО, що призвело до ескалації дій Росії та повномасштабної війни проти України.

"Усе це бере свій початок з саміту НАТО 2008 року в Бухаресті, коли країнам забракло сміливості ухвалити це історичне рішення щодо гарантування безпеки євроатлантичної зони", — заявив голова МЗС України.

Кулеба нагадав, що Україні обіцяли вступ до НАТО у 2008 році, проте відтоді НАТО дуже мало зробило для того, щоб це членство стало реальністю.

Глава МЗС наголосив, що зараз найкращий час для того, щоб надати Україні запрошення. Проте він зазначив, що приєднання може відбутися лише тоді, коли для цього будуть відповідні умови. За його словами, про негайне членство поки не йдеться.

"Це дуже важливий момент", — сказав Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За словами очільника МЗС, рішення саміту мають бути виграшними для всіх, тож триває робота над цим.

Нагадаємо, у Вільнюсі 11-12 липня відбудеться саміт НАТО. Український президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті Альянсу, хоча раніше заявляв, що "не хоче їхати туди задля розваги", а чекає на конкретні результати.

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