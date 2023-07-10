НАТО утвердило план обороны на случай вторжения России – Reuters

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Альянс пересмотрел свою позицию и хочет иметь все необходимые планы задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с таким сильным противником, как Россия.

Участники НАТО 10 июля достигли договоренности о региональных планах, в которых подробно описывается, как Североатлантический союз будет реагировать на возможное российское вторжение. Ранее утверждение этих планов блокировала Турция.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, НАТО в течение десятилетий не испытывало необходимости в крупномасштабных планах обороны, поскольку вело небольшие войны в Афганистане и Ираке и не видело реальной угрозы со стороны постсоветской России.

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Но на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Альянс пересмотрел свою позицию и хочет иметь все необходимые планы задолго до того, как может разразиться конфликт с таким сильным противником, как Россия.

Примечательно, что Турция блокировала утверждение этих планов из-за формулировок, касающихся географических мест, таких как Кипр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Есть информация, что он прибудет в Литву в среду, 12 июля.

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