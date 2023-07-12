Постійна підтримка України: про що поспілкувалися Байден та Ердоган на саміті НАТО

Президенти США та Туреччини обговорили економічні та оборонні пріоритети та підтримку України.

Президент США Джо Байден привітав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з угодою, досягнутою з прем'єр-міністром Швеції, яка дозволить Швеції стати членом НАТО.

Про це повідомляє Білий дім.

Байден і Ердоган зустрілися на саміті НАТО у Вільнюсі.

Лідери «обговорили зусилля щодо зміцнення двостороннього співробітництва, вітаючи останній раунд обговорень у стратегічному механізмі та обмінюючись думками щодо оборонних та економічних пріоритетів», – йдеться у звіті Білого дому.

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«Вони також обговорили регіональні питання, що становлять спільний інтерес, включаючи їхню постійну підтримку України та важливість збереження стабільності в Егейському морі», – додали в ньому.

Тим часом у соціальних мережах глава держави Володимир Зеленський розкритикував членів НАТО за невизначеність та неготовність ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. Також він засудив рішення союзників, які на саміті НАТО у Вільнюсі обговорюються формулювання про Україну без України.

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