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Постійна підтримка України: про що поспілкувалися Байден та Ердоган на саміті НАТО

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Постійна підтримка України: про що поспілкувалися Байден та Ердоган на саміті НАТО

Президенти обговорили допомогу Україні. / Фото: reuters.com

Президенти США та Туреччини обговорили економічні та оборонні пріоритети та підтримку України.

Президент США Джо Байден привітав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з угодою, досягнутою з прем'єр-міністром Швеції, яка дозволить Швеції стати членом НАТО.

Про це повідомляє Білий дім.

Байден і Ердоган зустрілися на саміті НАТО у Вільнюсі.

Лідери «обговорили зусилля щодо зміцнення двостороннього співробітництва, вітаючи останній раунд обговорень у стратегічному механізмі та обмінюючись думками щодо оборонних та економічних пріоритетів», – йдеться у звіті Білого дому.

«Вони також обговорили регіональні питання, що становлять спільний інтерес, включаючи їхню постійну підтримку України та важливість збереження стабільності в Егейському морі», – додали в ньому.

Тим часом у соціальних мережах глава держави Володимир Зеленський розкритикував членів НАТО за невизначеність та неготовність ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. Також він засудив рішення союзників, які на саміті НАТО у Вільнюсі обговорюються формулювання про Україну без України.

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Дата публікації
Перегляди
248
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