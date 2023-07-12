На Рівненщині підірвалися військові: є загиблі та поранені

У ДБР заявляють про порушення правил поводження зі зброєю.

У селі Заболоття Вараського району, що на Рівненщині, військові підірвалися на міні. Двоє загинуло, ще четверо - поранені та були госпіталізовані.

Про це місцевому виданню "Рівне Медіа" повідомила прессекретарка Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

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У ДБР справу попередньо кваліфікують як порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 414 КК України).

"За фактом детонації вибухового пристрою працівники ДБР розпочали досудове розслідування. Слідчі ДБР вивчають усі обставини інциденту. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії", - сказала вона.

Нагадаємо, командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав зони в межах Житомирської, Рівненської та Волинської областей, аби перевірити оборону.

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