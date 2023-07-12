У Севастополі пролунали вибухи та чути стрілянину

Ні окупаційна "влада", ні кремлівські пропагандисти не коментують подій.
У тимчасово окупованому Севастополі місцеві повідомомляють про звуки вибухів та стрілянину.
Про це пише Telegram-канал Чп/Севастополь у середу, 12 липня.
Злякані жителі Криму у чаті пабліку тривожно пишуть:
- "Що гримить?
- Що горіло з ранку на Північній?
- На Тараса Шевченка дуже чутні постріли,
- Район молочної балки, дуже гучно"
Що наразі відбувається у Севастополі - ні окупаційна "влада", ні кремлівські пропагандисти не повідомляють.
Як повідомляли раніше, заступник постійного представника президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков розповів, що кількість військових на території півострова зросла втричі. Зараз окупанти активно будують фортифікаційні споруди.
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