У Севастополі пролунали вибухи та чути стрілянину

Ні окупаційна "влада", ні кремлівські пропагандисти не коментують подій.

У тимчасово окупованому Севастополі місцеві повідомомляють про звуки вибухів та стрілянину.

Про це пише Telegram-канал Чп/Севастополь у середу, 12 липня.

Злякані жителі Криму у чаті пабліку тривожно пишуть:

"Що гримить?

Що горіло з ранку на Північній?

На Тараса Шевченка дуже чутні постріли,

Район молочної балки, дуже гучно"

Що наразі відбувається у Севастополі - ні окупаційна "влада", ні кремлівські пропагандисти не повідомляють.

Як повідомляли раніше, заступник постійного представника президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков розповів, що кількість військових на території півострова зросла втричі. Зараз окупанти активно будують фортифікаційні споруди.

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