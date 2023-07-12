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У Севастополі пролунали вибухи та чути стрілянину

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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931
Час на прочитання
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У Севастополі пролунали вибухи та чути стрілянину

У Севастополі чути вибухи та стрілянину сьогодні, 12 липня / Фото: УНІАН

Ні окупаційна "влада", ні кремлівські пропагандисти не коментують подій.

У тимчасово окупованому Севастополі місцеві повідомомляють про звуки вибухів та стрілянину. 

Про це пише Telegram-канал Чп/Севастополь у середу, 12 липня. 

Злякані жителі Криму у чаті пабліку тривожно пишуть:

  • "Що гримить?
  • Що горіло з ранку на Північній?
  • На Тараса Шевченка дуже чутні постріли,
  • Район молочної балки, дуже гучно"

Що наразі відбувається у Севастополі - ні окупаційна "влада", ні кремлівські пропагандисти не повідомляють. 

Як повідомляли раніше, заступник постійного представника президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков розповів, що кількість військових на території півострова зросла втричі. Зараз окупанти активно будують фортифікаційні споруди.

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Дата публікації
Перегляди
931
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