В Севастополе раздались взрывы и слышна стрельба

Ни оккупационная "власть", ни кремлевские пропагандисты не комментируют события.

Во временно оккупированном Севастополе местные сообщают о звуках взрывов и стрельбе.

Об этом пишет Telegram-канал Чп/Севастополь в среду, 12 июля.

Испуганные жители Крыма в чате паблика тревожно пишут:

"Что гремит?"

Что горело с утра на Северной?

На Тараса Шевченко очень слышны выстрелы,

Район молочной балки, очень громко.

Что происходит в Севастополе — ни оккупационная "власть", ни кремлевские пропагандисты не сообщают.

Как сообщалось ранее, заместитель постоянного представителя президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Денис Чистиков рассказал, что количество военных на территории полуострова выросло втрое. Сейчас оккупанты активно строят фортификационные сооружения.

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