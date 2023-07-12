В Севастополе раздались взрывы и слышна стрельба

Ни оккупационная "власть", ни кремлевские пропагандисты не комментируют события.
Во временно оккупированном Севастополе местные сообщают о звуках взрывов и стрельбе.
Об этом пишет Telegram-канал Чп/Севастополь в среду, 12 июля.
Испуганные жители Крыма в чате паблика тревожно пишут:
- "Что гремит?"
- Что горело с утра на Северной?
- На Тараса Шевченко очень слышны выстрелы,
- Район молочной балки, очень громко.
Что происходит в Севастополе — ни оккупационная "власть", ни кремлевские пропагандисты не сообщают.
Как сообщалось ранее, заместитель постоянного представителя президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Денис Чистиков рассказал, что количество военных на территории полуострова выросло втрое. Сейчас оккупанты активно строят фортификационные сооружения.
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