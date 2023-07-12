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В Севастополе раздались взрывы и слышна стрельба

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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В Севастополе раздались взрывы и слышна стрельба

В Севастополе слышны взрывы и стрельбу сегодня, 12 июля / Фото: УНИАН

Ни оккупационная "власть", ни кремлевские пропагандисты не комментируют события.

Во временно оккупированном Севастополе местные сообщают о звуках взрывов и стрельбе.

Об этом пишет Telegram-канал Чп/Севастополь в среду, 12 июля.

Испуганные жители Крыма в чате паблика тревожно пишут:

  • "Что гремит?"
  • Что горело с утра на Северной?
  • На Тараса Шевченко очень слышны выстрелы,
  • Район молочной балки, очень громко.

Что происходит в Севастополе — ни оккупационная "власть", ни кремлевские пропагандисты не сообщают.

Как сообщалось ранее, заместитель постоянного представителя президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Денис Чистиков рассказал, что количество военных на территории полуострова выросло втрое. Сейчас оккупанты активно строят фортификационные сооружения.

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Дата публикации
Просмотры
11к
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