У Зеленского объяснили, в чем важность обороны Крыма для РФ

Командование российской армии использует территорию Крыма в военных целях с начала временной оккупации Автономной Республики. С тех пор количество военных на территории полуострова выросло втрое. Сейчас оккупанты активно строят фортификационные сооружения.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Денис Чистиков.

Со ссылкой на информацию украинских военных, в феврале 2022 года в Крыму находилось около 32 тысяч российских оккупантов.

"Сейчас мы знаем, что Крым является логистическим хабом для переброски российских военных на юг Украины — в Запорожскую и Херсонскую области. Поэтому количество военных постоянно меняется. Крым также используется для лечения раненых российских военных", — сказал он.

По его словам, российская армия несет большие потери и готовится оборонять полуостров с помощью фортификационных сооружений. С начала оккупации Крыма количество военных на территории полуострова выросло почти втрое. Количество растущих там фортификационных сооружений свидетельствует о том, что они несут большие потери и не уверены в том, что смогут их восполнить.

"Поэтому за счет фортификационных сооружений они хотят приостановить наступление Вооруженных сил Украины", — добавил Чистиков.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму строят укрепление "зубы дракона", надеясь таким образом защитить полуостров.

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