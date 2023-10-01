Астрологічний прогноз на 1 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, незважаючи на статус вихідного, сприятливий для початку нових і важливих справ. Ухвалюючи серйозні рішення, необхідно намагатися взяти до уваги всі можливі нюанси, інакше легко припуститися помилки.

Символ дня: виноградне гроно.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: жовтий, пісочний, теракотовий, кораловий, золотистий.

Щасливі камені дня: обсидіан, вороняче й соколине око.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: існує небезпека підхопити вірус, вилікуватися від якого буде непросто, тому необхідно уникати переохолодження і місць масового скупчення людей.

Харчування дня: можна дозволити собі не лише корисні, але і – звісно, помірно – шкідливі страви, і навіть трохи алкоголю.

Стрижка дня: від стрижки треба відмовитися.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт, але особливо – для збирання винограду.

Магія та містика дня: можна створювати захисні обереги і чистити прикраси.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими і здійснюються через три дні.

Табу дня: не можна сумувати й займатися самокритикою.

Цитата дня: "Головне не місце, в якому перебуваєш, а стан духу, в якому перебуваєш" (Анна Гавальда).

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