У США прокоментували лист із переліком реформ для України: яка його мета

В американському посольстві пояснили, що цей перелік був наданий у межах підтримки України та її зусиль з інтеграції до Європи.

У посольстві США прокоментували інформацію про лист до Координаційної платформи донорів із переліком реформ, які повинна зробити Україна для подальшого отримання військової допомоги.

Відповідну заяву американське посольство в Україні опублікувало 26 вересня.

У дипломатичному відомстві зазначили, що США надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі. Такий крок був зроблений у межах "діалогу, що триває з Україною та сторонами, зацікавленими у майбутньому успіху України".

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"Цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують", – йдеться в повідомленні.

Там додали, що мета цих зусиль – визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.

"Як заявив президент Байден під час зустрічі в Білому домі з президентом Зеленським: "Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати", – процитували у посольстві США.

Що відомо про лист із переліком реформ для України

Нагадаємо, напередодні видання "Українська правда" повідомило, що заступник радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для подальшого надання їй військової допомоги. Видання також опублікувало кілька сторінок документа.

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