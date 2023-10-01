"Про військову допомогу Україні більше не йдеться" – експрем'єр Словаччини Пеллегріні

Лідер партії, яка посіла третє місце за кількісю голосів на виборах, заявив, що Словаччині "більше нічого відправити" Україні.

Голова словацької партії "Глас", експрем'єр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що про військову допомогу Україні "більше не йдеться".

Про це повідомляє Dennikn.

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За словами політика, про військову допомогу Києву "більше не йдеться", оскільки на його думку, Словаччині "більше нічого відправити" Україні.

Водночас, Пеллегріні заявив, що підтримує комерційні контракти на виробництво зброї та боєприпасів, які виконуються словацькими збройовими заводами. Він вважає важливим, щоб люди мали роботу, і не вирішує, чи піде ця продукція в Україну чи в інші країни.

Також у виданні пишуть, що нова влада "хоче максимально перевірити, чи була законною попередня військова допомога, надана Україні".

Зауважимо, що партія "Глас" експрем’єра Петера Пеллегріні набрала 14,96% голосів на парламентських виборах, зайнявши третє місце. На думку експертів, ця партія може вступити в коаліцію як з прозахідними, так і проросійськими силами.

"Наразі результати показують, що "Глас" буде партією, без якої неможливо сформувати будь-який нормальний, дієвий коаліційний уряд", — сказав Пеллегріні, додавши, що партія "прийме правильне рішення", щоб увійти до складу уряду. що виведе Словаччину з "занепаду та кризи, в які нас (попередні лідери країни) втягнули".

Нагадаємо, що у Словаччині на виборах, за попередніми підрахунками голосів, перемогу здобула проросійська партія експрем’єра Роберта Фіцо.

В CNN нагадали, що Фіцо не приховує своїх симпатій до Кремля та звинувачує міфічних "українських нацистів і фашистів" у тому, що вони спровокували диктатора Путіна розпочати вторгнення, повторюючи неправдиві наративи РФ.

Згідно з опитуванням братиславського аналітичного центру безпеки GlobSec, лише 40% словаків вважають Росію відповідальною за війну в Україні. Це найнижчий показник серед восьми країн Центральної та Східної Європи та Балтії.