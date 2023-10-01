"Оболонь" після перемоги над "Динамо" в Кубку України обіграла аутсайдера УПЛ

"Оболонь" на виїзді здолала "Минай" у матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 0:1 .

У першому таймі команди голів не забивали. Вирішальний епізод поєдинку стався ближче до завершення другої половини зустрічі – на 78-й хвилині ворота закарпатського клубу вразив Ростислав Тарануха.

Після цієї перемоги "Оболонь" (9 очок) піднялася на 10-те місце в УПЛ. "Минай" (3 бали) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі "пивовари" 8 жовтня приймуть "Металіст 1925", а закарпатці цього ж дня на виїзді зіграють з "Рухом".

Нагадаємо, цього тижня "Оболонь" створила гучну сенсацію та вибила з Кубка України київське "Динамо".

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