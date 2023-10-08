Історія успіху: Естонія закликала розширити Євросоюз на Україну

В Естонії заявили, що Україна реформується навіть під час війни.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що розширення Євросоюзу вже показало, що це історія успіху, тому це необхідно поширити на Україну.

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Про це він заявив на зустрічі президентів групи Аррайолуш у Португалії.

Він зазначив, що Україна вже довела, що може реформувати країну навіть під час війни, тому необхідно зробити все, щоб допомогти Україні як у вступі до ЄС, так і в перемозі у війні.

"Ми всі разом повинні продовжувати допомагати Україні доти, доки це необхідно", - заявив Каріс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз занадто довго затягував зі своїм розширенням, але тепер завдяки Україні процес буде рухатися швидше.

Крім того, ми раніше інформували, що у Євросоюзі підрахували шалені витрати після інтеграції України.

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