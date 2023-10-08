История успеха: Эстония призвала расширить Евросоюз на Украину

В Эстонии заявили, что Украина реформируется даже во время войны.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что расширениеЕвросоюза уже показало, что это история успеха, поэтому это необходимо распространить на Украину.

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Об этом он заявил сегодня на встрече президентов группы Аррайолуш в Португалии.

Он отметил, что Украина уже доказала, что может реформировать страну даже во время войны, поэтому необходимо сделать все, чтобы помочь Украине, как во вступлении в ЕС, так и в победе в войне.

"Мы все вместе должны продолжать помогать Украине до тех пор, пока это необходимо", — заявил Карис.

Напомним, ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз слишком долго затягивал со своим расширением, но теперь благодаря Украине процесс будет двигаться быстрее.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Евросоюзе подсчитали безумные расходы после интеграции Украины.

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