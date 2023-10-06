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В Евросоюзе ответили, готова ли энергосистема Украины к зиме

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
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В Евросоюзе ответили, готова ли энергосистема Украины к зиме

Линия электропередач / Фото: УНИАН

В настоящее время подготовка к холодам продолжается.

Украинская энергосистема после ракетных и дроновых атак со стороны России остается уязвимой. Энергетики непрерывно работают, чтобы будущая зима прошла без сложностей, однако создать дополнительную устойчивость еще не удалось.

Об этом в интервью Reuters рассказал руководитель энергетической группы в отделе расширения Европейского Союза Маркус Липпольд.

“Многие усилия пошли просто на то, чтобы отремонтировать то, что было разрушено. И удалось ли нам создать дополнительную стойкость? Или мы в лучшем положении, чем прошлой зимой? Так я не думаю. Это были большие усилия, они были успешными, но их нужно продолжать», – сказал Маркус Липпольд.

Напомним, что Россия вербует граждан Сербии для участия в войне против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
453
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