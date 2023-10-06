"Украина ускорила процесс": Боррель сделал громкое заявление о расширении Евросоюза

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз слишком долго затягивал со своим расширением, но теперь благодаря Украине процесс будет двигаться быстрее.

Об этом Боррель сказал, прибыв утром 6 октября на неформальную встречу лидеров ЕС в Гранаде, сообщает “Европейская правда”.

Боррель комментировал журналистам необходимость ориентированной даты дальнейшего расширения ЕС, над чем в последнее время дискутируют в Евросоюзе. Дискуссия началась после того, как глава Евросовета Шарль Мишель предложил в качестве ориентира 2030 год.

“Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт. Это политический горизонт. Цель фиксированной даты – для того, чтобы мобилизовать политическую энергию, чтобы начать двигаться. Это не значит, что это будет точной датой. Если у нас не будет горизонта, люди начнут думать: "Хорошо, у нас есть время". Но у нас нет времени», – сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС очень долго затягивал с процессом расширения. Но теперь благодаря заявке Украины, ставшей новым кандидатом, Боррель ожидает ускорения процесса расширения.

"Она (Украина. — Ред.) "подтолкнула" очередь, и очередь будет двигаться, и мы будем двигаться быстрее", — отметил топ-дипломат ЕС.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению до 2030 года. Впрочем, у ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов.

Украинские власти утверждают, что готовы завершить свою часть работы для поступления как можно быстрее. Премьер Денис Шмигаль отмечал, что Киев хочет положить "на стол отчет о том, что мы готовы" через два года. Вместе с тем, он подчеркнул, что после этого одобрения решение о вступлении Украины займет время.

Напомним, Жозеп Боррель заявил, что единственный путь к миру в Украине – это мирный план президента Зеленского.

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