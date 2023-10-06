"Украина ускорила процесс": Боррель сделал громкое заявление о расширении Евросоюза

Он ожидает ускорения процесса расширения благодаря заявке Украины, ставшей новым кандидатом.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз слишком долго затягивал со своим расширением, но теперь благодаря Украине процесс будет двигаться быстрее.
Об этом Боррель сказал, прибыв утром 6 октября на неформальную встречу лидеров ЕС в Гранаде, сообщает “Европейская правда”.
Боррель комментировал журналистам необходимость ориентированной даты дальнейшего расширения ЕС, над чем в последнее время дискутируют в Евросоюзе. Дискуссия началась после того, как глава Евросовета Шарль Мишель предложил в качестве ориентира 2030 год.
“Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт. Это политический горизонт. Цель фиксированной даты – для того, чтобы мобилизовать политическую энергию, чтобы начать двигаться. Это не значит, что это будет точной датой. Если у нас не будет горизонта, люди начнут думать: "Хорошо, у нас есть время". Но у нас нет времени», – сказал Боррель.
Он отметил, что ЕС очень долго затягивал с процессом расширения. Но теперь благодаря заявке Украины, ставшей новым кандидатом, Боррель ожидает ускорения процесса расширения.
"Она (Украина. — Ред.) "подтолкнула" очередь, и очередь будет двигаться, и мы будем двигаться быстрее", — отметил топ-дипломат ЕС.
В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению до 2030 года. Впрочем, у ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов.
Украинские власти утверждают, что готовы завершить свою часть работы для поступления как можно быстрее. Премьер Денис Шмигаль отмечал, что Киев хочет положить "на стол отчет о том, что мы готовы" через два года. Вместе с тем, он подчеркнул, что после этого одобрения решение о вступлении Украины займет время.
Напомним, Жозеп Боррель заявил, что единственный путь к миру в Украине – это мирный план президента Зеленского.
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