Дочь решила отомстить отцу на его похоронах и нарвалась на критику

20-летнюю девушку раскритиковали за ее план сорвать похороны отца перед его женой и своими сводными братьями и сестрами, которых она никогда не встречала.

Об этом пишет Mirror.

Она поделилась, что у нее есть четыре брата и сестры со стороны отца. Ее папа, которому сейчас 77 лет, был женат на женщине, которая родила ему троих детей. Впоследствии супруги развелись и он стал встречаться с другой женщиной, которая также родила ему сына.

Эти отношения продолжались недолго, но мужчина решил подождать, пока мальчику исполнится шесть лет, прежде чем познакомить его с другими своими детьми.

Затем он встретил мать 20-летней девушки, они познакомились, и она влюбилась в него по уши. Впрочем, он порвал с ней, заявив, что до сих пор любит свою первую официальную жену. Но потом через несколько недель отец девушки позвонил ее маме, сказав, что он скучает и хочет ее увидеть.

"Я стала результатом этой встречи", – анонимно написала женщина на Reddit. "Он не верил, что я его ребенок, хотел сделать ДНК-тест и сказал, что моя мать лжет. Я родилась, и они сделали тест, который оказался положительным. Даже тогда он не пытался приблизиться к моей матери и не встречался со мной. Мама настаивала на том, что он должен дать мне свою фамилию, и он продолжал отказываться делать это, поэтому она подала на него в суд. Это было очень кровавое дело. Он несколько раз соврал, сказал, что она пыталась его посадить в капкан, хотя он был тем, кто подошел к ней, соврал о том, сколько он заплатил алиментов за других своих детей, отказался от права на посещение и так далее".

Хотя девушка не скучала по папе, она хотела связаться со своими братьями и сестрами и обнаружила, что они даже не имеют представления о ее существовании. По словам матери, ее отец и его первая жена снова сошлись, и она не хотела, чтобы их дети знали о сестре.

Потом, когда девушке было 18 лет, ее мама подошла к ней и сказала, что нашла аккаунты ее братьев и сестер в Facebook и спросила, хочет ли она связаться с ними. Девушка решила не делать этого.

"Я объяснила своей матери, что хочу подождать, пока он умрет, и стильно явиться на похороны, желательно в черном платье на каблуках, в огромных солнцезащитных очках и шляпе. Люди, которые восхищаются им, должны знать, кто он на самом деле. Кроме того, даже если он не запишет меня в свое завещание, по закону я все равно должна явиться на заседании суда", – сказала она.

Девушка добавила, что возможно ее идея сорвать похороны не так уж и удачна. Но, по ее словам, это единственный способ, потому что там соберутся все родственники. Она не хотела бы, чтобы ее появлением манипулировали по слухам.

Пользователи были в шоке от ее признания, о чем написали в комментариях.

Да, я действительно думаю, что ты дура. Во-первых, как именно ты собираешься убедиться, что все на похоронах узнают, кто ты? Ты собираешься кричать? Это серьезное поведение на похоронах. Но, допустим, ты нашла хороший способ сделать заявление. Да, ты вымажешь его имя в грязи, но кому ты сделаешь больно? Не твоему отцу – он мертв. Буквально все остальные, и большинство этих людей невинные свидетели. Вдобавок ко всему, если ты собираешься встретить своих братьев и сестер, лучше будет сделать это, пока он жив. Пока они могут выразить свои чувства, требовать ответов, что угодно.

Я полностью не согласен с вами. Этот план посещения звучит не что иное, как сговор мести с неправильными целями.

Ты не сможешь ему сделать больно, он мертв. Ты навредишь только людям, которые никогда тебе ничего плохого не делали, и при этом унизишь себя.

Напомним, невеста в день свадьбы получила трогательное письмо от отца, умершего 20 лет назад. Девушке было всего 11 лет, когда ее отец умер от рака пищевода в возрасте 53 лет.

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