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Окупанти тричі за добу атакували ТЕС у прифронтовій області

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Окупанти тричі за добу атакували ТЕС у прифронтовій області

Енергетики та пошкоджене обладнання / Ілюстративне фото

За останні півтора місяці це вже восьма ворожа атака на прифронтову ТЕС.

Російські війська протягом 7-8 грудня тричі атакували теплоелектростанцію "ДТЕК Енерго" у прифронтовій області України.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК"

"Після багатогодинних обстрілів протягом учорашнього дня, сьогодні вночі та вранці, 8 грудня, вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області", – йдеться в заяві компанії.

Минулося без постраждалих, однак було пошкоджено обладнання підприємства. Після того, як російські обстріли припинилися, енергетики розпочали ліквідацію наслідків атак.

В "ДТЕК Енерго" зазначили, що за останні півтора місяці це вже восьма атака на прифронтову ТЕС.

Нагадаємо, за даними Донецької ОВА, росіяни обстріляли Курахівську ТЕС, на якій пошкодили два енергоблоки.

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Дата публікації
Перегляди
259
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