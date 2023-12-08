У Чернівецькій області чоловік зґвалтував, а тоді задушив 89-річну сусідку

У Чернівецькій області 25-річного чоловіка засудили до довічного ув'язнення за зґвалтування та вбивство 89-літньої жінки. Після вчиненого злочину він переховувася у лісі.

Про це йдеться у вироку Глибоцького районного суду.

Згідно з вироком суду, чоловік проник до будинку пенсіонерки, щоб обікрасти її. Жінка помітила чоловіка, тому він вдарив її кулаком в обличчя, вона впала на диван, де чоловік її зґвалтував.

Також чоловік зламав ніс їй. Опісля чоловік не менше п'яти разів вдарив пенсіонерку ножем. Пізніше чоловік задушив її. Після цього втік до лісу, однак його не знайшли правоохоронці.

Попри те, що чоловік не визнав свою вину повністю, бо казав, що не пам'ятає всіх подій тієї ночі, його провину довели в суді через докази та свідків.

Суд призначив чоловіку покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.

Нагадаємо, житель Коростишева упродовж декількох років ґвалтував та розбещував двох малолітніх сестричок – своїх похресниць.

А у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

Читайте також: