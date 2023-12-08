В Черновицкой области мужчина изнасиловал, а затем задушил 89-летнюю соседку

В Черновицкой области 25-летний мужчина приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 89-летней женщины. После совершенного преступления он скрывался в лесу.

Об этом говорится в приговоре Глубокского районного суда.

Согласно приговору суда, мужчина проник в дом пенсионерки, чтобы обокрасть ее. Женщина заметила мужчину, поэтому он ударил ее кулаком в лицо, она упала на диван, где мужчина ее изнасиловал.

Также мужчина сломал нос ей. Затем мужчина не менее пяти раз ударил пенсионерку ножом. Позже мужчина задушил ее. После этого сбежал в лес, однако его не нашли правоохранители.

Несмотря на то, что мужчина не признал свою вину полностью, потому что говорил, что не помнит всех событий той ночью, его вину доказали в суде из-за доказательств и свидетелей.

Суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

Напомним, житель Коростышева на протяжении нескольких лет насиловал и развращал двух малолетних сестричек – своих крестниц.

А в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

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