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Оккупанты трижды за сутки атаковали ТЭС в прифронтовой области

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Оккупанты трижды за сутки атаковали ТЭС в прифронтовой области

Энергетики и поврежденное оборудование/Иллюстративное фото

За последние полтора месяца это уже восьмая вражеская атака на прифронтовую ТЭС.

Российские войска в течение 7-8 декабря трижды атаковали теплоэлектростанцию "ДТЭК Энерго" в прифронтовой области Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК"

"После многочасовых обстрелов в течение вчерашнего дня, сегодня ночью и утром, 8 декабря, в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго в прифронтовой области", – говорится в заявлении компании.

Обошлось без пострадавших, однако было повреждено оборудование предприятия. После того, как российские обстрелы прекратились, энергетики приступили к ликвидации последствий атак.

В "ДТЭК Энерго" отметили, что за последние полтора месяца это уже восьмая атака на прифронтовую ТЭС.

Напомним, по данным Донецкой ОВА, россияне обстреляли Кураховскую ТЭС, на которой повредили два энергоблока.

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Дата публикации
Просмотры
259
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